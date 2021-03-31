Совфед принял закон о госзащите сотрудников Росгвардии и СВР

Совет Федерации принял закон о защите сотрудников Росгвардии и СВР Фото: Мария ЛЕНЦ

Совет Федерации одобрил закон о включении в список лиц, подлежащих госзащите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.

Правительство внесло законопроект еще в декабре прошло года. Он предлагает изменения закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".

В круг лиц, подлежащих госзащите, будут относится федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил РФ, которые участвовать в борьбе с терроризмом. Согласно документу, в такой круг лиц войдут и федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки РФ. Сотрудники Росгвардии подлежат госзащите при угрозе посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи с их рабочей деятельностью.

Также сегодня Совет Федерации одобрил закон правительства о налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Суть законопроекта - россиянам будут возвращать проценты от денег, потраченных на занятия спортом и фитнесом.