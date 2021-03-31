«Секунду! Секунду!»: Путин не дал Шохину перебить себя Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин не дал главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину перебить себя во время церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством страны. В среду, 31 марта, глава государства поручил РСПП и Минпромторгу проконтролировать, чтобы бизнес не перебрасывал на другие предприятия полученные на гособоронзаказ деньги.

- Некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание в выполнении заказов государства, тем более что они ритмично оплачиваются, - начал говорить президент.

Александр Шохин сразу же попытался заверить главу государства, что данное поручение принято к исполнению, и работа начнется в ближайшее время. Президент себя перебить не дал.

- Секунду! Секунду!, - подчеркнул Владимир Путин и продолжил, - Очевидно, они также не должны перебрасывать полученные от государства деньги на другие предприятия и другие бизнесы.

После этого президент поручил Александру Шохину «связаться с министром промышленности и торговли и с заказчиками оборонной продукции». Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин в ходе церемонии отметил также, что допускает возможность национализации предприятий, которые исполняют гособоронзаказ со сбоями.