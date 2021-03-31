ЦБ выпускает к 60-летию первого полета человека в космос памятные монеты. Фото: Банк России.

Банк России выпускает в обращение памятные монеты "60-летие первого полета человека в космос" из серебра и недрагоценных металлов. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Монеты номиналом 25 рублей выйдут в оборот 31 марта. На оборотной стороне серебряной монеты будет изображена летящая фигура человека с крыльями и звезды на фоне ночного неба и мифологических животных - Тельца, Льва, Стрельца. Внизу по окружности имеются надписи: "12 апреля 1961 г." и "60 лет первого полета человека в космос".

Масса одной драгоценной монеты - 155,5 г. Тираж - одна тысяча монет.

В оборот будут выпущены юбилейные монеты и не из драгоценных металлов также номиналом в 25 рублей. Тираж монеты составит 850 тыс.

Ранее ЦБ выпустил в оборот юбилейные монеты, посвященные самоотверженному труду медиков.