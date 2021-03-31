Путин предупредил об угрозе весенних паводков для пяти тысяч населенных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин предупредил об опасностях паводкового и пожароопасного сезонов, которые вот-вот наступят в некоторых регионах.

В зону подтопления из-за весенних паводков могут попасть пять тысяч поселений, где живет 1,5 миллиона человек.

- Мы все стоим перед этими вызовами, знаю, что достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке, - заявил Путин на совещании с членами правительства.

Кроме того, глава государства отметил, что пожароопасный сезон уже фактически начался в 11 субъектах. Поэтому от потребовал от главы МЧС Евгения Зиничева подготовить доклад по противодействию паводкам и пожарам.

Ранее в МЧС по Московской области предупредили, что в этом году половодье обещает быть очень сильным и продолжительным. Виной тому обилие снега и затяжная весна. По оценкам специалистов, в зону подтопления могут попасть 158 населенных пунктов, находящихся на территории 30 округов Подмосковья.