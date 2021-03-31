Сын Владимира Барданова верит, что отец не собирался никого убивать

Спецназовец ранен во время штурма дома в Новых Вешках Фото: Предоставлено очевидцами

Сын Владимира Барданова объяснил, почему его отец, устроивший стрельбу в поселке Новые Вешки, не собирался никого убивать.

Александр уверен, что если бы 61-летний пенсионер поставил цель кого-то покалечить или убить, то с имеющимся арсеналом оружия это можно было сделать. Но за десять часов пострадал только один человек, сотрудник спецназа получил ранение.

- Зачем он это сделал, я не знаю. Представляете, сколько он там гранат кинул, всего. Он же никого не убил. Значит, не хотел никого убить. Он старый человек, - говорит Александр Life.ru.

Вспоминая об отце, мужчина не может сдержать слез. У него были непростые отношения с родителем.

Владимир Барданов придерживался мнения, что помогать материально детям нельзя. Они всего должны добиться сами: добился он, смогут и наследники.

С сыном отношения были особенно сложные, причина – алкоголь. Наследник злоупотреблял спиртным, что злило отца.

У самого пенсионера тоже были проблемы со спиртным. Его знакомый уверяет, что стоило Барданову выпить 50 грамм, как он начинал хвататься за оружие.