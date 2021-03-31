Первый канал ответил Матвиенко на критику песни Манижи для Евровидения. Фото: Максим ЛИ

Первый канал ответил спикеру российского Совета Федерации Валентине Матвиенко на критику песни Манижи для Евровидения. Вещатель сообщил, что готов предоставить Совфеду данные о голосовании на отборе представителя России на конкурс.

- Песня для Евровидения была выбрана путем зрительского голосования, за ходом которого наблюдали представитель компании Ernst&Young. Они подтвердили соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Конечно, по запросу Совета Федерации мы предоставим данные о данном голосовании, - сообщили в пресс-службе Первого канала в интервью агентству ТАСС в среду, 31 марта.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня спикер верхней палаты Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, которая будет представлять Россию на Евровидении в 2021 году. Председатель Совета Федерации назвала песню «бредом» и поручила запросить у Первого канала информацию и процедуре по выбору исполнителя от РФ на престижный международный конкурс.

Напомним, Евровидение в этом году состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме. Россию на конкурсе будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней «Russian Woman». Певица выступит в первом полуфинале Евровидения 18 мая. Песня Манижи вызвала много критики: некоторые жители России считают, что она оскорбляет русских женщин.