Хорватия разрешит въезд привитым от коронавируса "Спутником V" с 1 апреля 2021 года

Хорватия откроет свои границы для привитых от коронавируса туристов с 1 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Хорватии с 1 апреля 2021 года разрешило въезд в страну вакцинированным туристам. Об этом рассказал глава хорватского МВД Давор Божинович.

- Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней, — сообщил Божинович на брифинге о новых мерах по борьбе с коронавирусом в стране.

Он добавил, что сейчас в Евросоюзе обсуждают вопрос введения ковид-паспортов. Однако сейчас нет четкого решения по вакцинам, не зарегистрированным в ЕС. Если решение будет принято, то Хорватия присоединится к нему, уточнил Божинович.

- Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина и российская или китайская и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные, — подчеркнул он.

Ранее Черногория открыла границы для российских туристов. Для въезда в страну необходим отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сертификат вакцинации "Спутником V" или наличие антител к заболеванию. Для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, для въезда в страну нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия