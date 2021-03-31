«Ингосстрах»: удаленное урегулирование по каско выросло в 10 раз

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По итогам прошлого года число таких обращений увеличилось в 10 раз по сравнению с 2019-м и достигло 20 000. По данным страховой компании, сейчас более 11,3% убытков в каско заявляется онлайн, а среднее время урегулирования (от обращения до выдачи направления на ремонт на дилерской СТОА) не превышает 1 часа.

Весной 2020 года «Ингосстрах» сделал сервис онлайн-урегулирования доступным практически во всех регионах страны. К концу апреля количество заявленных онлайн убытков по каско выросло до 15% - и до конца года держалось выше уровня 10%.

«Функционал удаленного урегулирования в каско наша компания запустила в 2019 году, однако именно пандемия выступила драйвером его развития. Популярность сервиса превзошла все ожидания. Новинкой воспользовались представители всех возрастных групп – к примеру, более 1000 заявлений получены от клиентов старше 60 лет. Мы продолжим развитие онлайн-каналов для улучшения взаимодействия с клиентом и повышения нашей эффективности», – заявил руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Процесс урегулирования убытка по каско полностью проходит через мобильное приложение «Ингосстраха» IngoMobile. Пользователь заполняет информацию, необходимую для урегулирования страхового случая, прикладывает подтверждение, включая фотографии поврежденного автомобиля и необходимые документы, и отправляет в «Ингосстрах». На принятие решения уходит меньше часа.

Наиболее часто убытки онлайн заявляют автовладельцы из Москвы (15,5%), Санкт-Петербурга (13,6%), Иркутской (7,6%), Новосибирской (7%) и Самарской областей (6%), Карелии (5%) и Марий Эл (5%).