Власти Белоруссии рассказали о санкциях против Запада

В Белоруссии рассказали, как будут вводить санкции против Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил, что власти страны будут вводить санкции против западных стран "очень точечно", а не "применять санкционные дубинки направо и налево", как это делает Запад.

30 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз в республику некоторых товаров западного производства и ипорта услуг юридических лиц государства.

- Мы в этом плане будем более чистоплотными, если можно так выразиться, потому что западные партнеры применяют санкционные дубинки налево и направо, не разбираясь, оказывая тем самым давление на всю страну. Мы в ответ будем действовать очень точечно, — приводит слова Головченко местная газета "СБ. Беларусь сегодня".

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская раскритиковала санкции ЕС против Белоруссии. Она отметила, что действий Брюсселя против Минска "смехотворно малы".