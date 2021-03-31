В России предложили запретить животных в цирках после драки слонов в Казани Фото: Артем КИЛЬКИН

Разговоры о том, чтобы запретить животных в цирке, идут уже очень давно. Сейчас эта тема вновь поднялась в связи с недавним происшествием в казанском цирке. Там во время представления подрались две слонихи.

Специалист по цирковому искусству Вадим Гаглоев считает, что время дрессированных животных в цирке уже прошло. Более того, сегодня есть цирки, которые успешно существуют без животных.

- Сейчас эти номера с животными не вызывают такого интереса, как еще какое-то время назад. Зрители изменились, мы изменились, отношение человека к природе изменилось. Мы сейчас говорим об охране природы, о защите редких животных и т.д. То есть, поменялась полностью эстетика, - рассказал Гаглоев в эфире программы "Утренний Мардан" на радио "Комсомольская правда".

Кроме того, он считает, что если животные, в основном дикие и хищные, уйдут из цирка, это только подстегнет его к развитию новых художественных форм, новых приемов. И в конечном счете это пойдет на пользу цирковому искусству.