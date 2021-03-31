«Цыганская роскошь» после штурма: СК показал видео из особняка в Мытищах

Внутреннее убранство дома Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в Вешках. Фото: кадр из видео СК

Следователи и криминалисты главного следственного управления СК по Московской области продолжают осмотр особняка в поселке Вешки в Мытищах, где вчера местный житель Владимир Барданов устроил стрельбу по силовикам. Видео из дома после штурма Следственный комитет России опубликовал на своей странице на YouTube в среду, 31 марта.

- Правоохранители продолжают проводить осмотр помещений двух домов, расположенных на земельном участке, изымают оружие, следы преступлений, а также другие предметы, которые имеют значение для дальнейшего расследования уголовного дела, - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах помимо огромного количества оружия и боеприпасов можно увидеть внутреннее убранство особняка Барданова, сильно пострадавшее из-за пожара. В частности, в доме можно заметить фонтан в центре комнаты и рыцарские доспехи.

Напомним, вчера утром 61-летний житель коттеджного поселка Владимир Барданов, генеральный директор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству, забаррикадировался в своем доме в Вешках и открыл огонь по силовикам. Правоохранители пришли в доме мужчины для обысков, поскольку его подозревали в причастности к незаконному обороту оружия. Штурм здания длился около восьми часов.

В ходе перестрелки Барданов, предположительно, поджег свой арсенал оружия с боеприпасами, что в итоге и привело к серьезному пожару. Когда в здании вспыхнул огонь, силовики предложили стрелявшему сдаться, но он отказался выходить. Владимир Барданов погиб, оставшись в горящем доме.

Позже в доме устроившего стрельбу по силовикам мужчины нашли 30 единиц оружия и около 20 гранат.

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