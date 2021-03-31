Владелец бара в Париже назвал свое заведение в честь российской вакцины «Спутник V»

Во Франции назвали бар в честь российской вакцины. Фото: Sputnik France

Бар «Sputnik» существует во Франции с 1989 года. Однако в условиях пандемии коронавируса его владелец решил проявить креативность, а заодно и продемонстрировать свое отношение к российской вакцине и переименовал заведение в «Sputnik V».

«Я считаю, что было бы полезно во Франции получить и русскую вакцину тоже. А мой друг Горан, который тоже работает у нас, сказал: «Добавим-ка V, так мы отразим наши убеждения», - цитирует одного из владельцев парижского бара Стефана Sputnik France.

Парижанин добавил, что новая вывеска сразу привлекла местных жителей. При этом заходят они, в основном, не за выпивкой, а уточнить, проводят ли в баре вакцинацию российским препаратом.

«Мы обсуждали идею с коллегами-основателями (бара - прим. ред.): если мы сможем у себя обустроить пункт прививок, то мы с радостью это сделаем. Но проблема всё в том же: разрешит ли Европа русскую вакцину?», - отмечает Стефан.