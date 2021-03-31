Посол РФ рассказал о переговорах Москвы и Вены по поставкам вакцины "Спутник V"

Посол России рассказал о переговорах Москвы и Вены о поставках вакцины "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия и Австрия завершают доработку контракта о поставке российского препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V", рассказал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский по итогам беседы с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

- Хороший, конструктивный и доверительный разговор. Он подводит черту под определенным этапом в двусторонних контактах на тему поставок "Спутника V" в Австрию, — сообщил Любинский.

Дипломат добавил, что стороны уже достигли "принципиальной договоренности" о поставках вакцины, пишет ТАСС. Подписание контракта сделает возможным начало поставок первых партий "Спутника V" в апреле.

Напомним, сегодня, 31 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна может закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" уже на следующей неделе. Также он сообщал, что стороны пока не согласовали все условия сделки.