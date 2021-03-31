Буре рассказал об ужине с Путиным в США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хоккеист Павел Буре рассказал о встрече с Владимиром Путиным в Вашингтоне. По словам спортсмена, президент поужинал с ним во время визита в США в 2001 году.

"У него были расписаны каждые пятнадцать минут, но такой ужин состоялся. Это запоминающаяся история не только для меня, но и для моих внуков и правнуков. Было очень круто", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Павел Буре рассказал, что однажды поинтересовался у главы российского государства, играл ли он в хоккей. На тот момент, по словам хоккеиста, Путин еще не был увлечен этим зимним видом спорта.

"Я спрашивал: "Вы же из Питера, как же не катались на коньках?" Он ответил: "А мы в валенках играли". И я вспомнил, что у нас во дворе было то же самое", — вспомнил хоккеист подробности встречи.

Напомним, на этой неделе президент России наградил Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В указе президента отмечено, что Буре внес большой вклад в развитие физической культуры и спорта.