Совет Федерации одобрил закон о просветительской деятельности

Совфед РФ одобрил закон о просветительской деятельности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совфед во время заседания в среду, 31 марта, одобрил закон о просветительской деятельности, вносящий изменения в закон об образовании в России.

Документ наделяет федеральные органы власти в образовательной сфере правом выдавать заключения образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. Смысл закона в том, чтобы не допустит негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс в России.

Также закон запрещает просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".

Закон вступит в силу 1 июня 2021 года.

Ранее закон поддержал комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Его также порекомендовали одобрить палате на пленарном заседании.