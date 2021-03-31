Владимир Путин оценил доходы регионов на фоне восстановления экономики РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предпосылки к восстановлению экономики России пока только закрепляются, однако доходы регионов пока не стабильны, заявил президент РФ Владимир Путин.

- Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна, — заявил российский лидер членам правительства.

Путин добавил, что хотел бы услышать отчет губернаторов о состоянии дел в регионах, а также выслушать их предложения по стабилизации финансов и повышению темпов экономического роста в субъектах РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит оставшихся без работы в прошлом году. Власти рассчитывают, что бизнес направит на повышение зарплат средства, освободившиеся благодаря налоговым льготам, добавил он.