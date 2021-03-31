Если их запретят: Эксперт рассказал, куда можно пристроить цирковых животных

Эксперт рассказал, куда можно пристроить цирковых животных, если их запретят Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России уже давно ходят разговоры о том, чтобы полностью запретить животных в цирке. Однако тут возникает сразу несколько проблем, самая главная из них - что делать с этими животными.

Специалист по цирковому искусству Вадим Гаглоев считает, что зоопарк для их содержания вряд ли подойдет.

- В зоопарк – сложно. Я сталкивался с этой проблемой. У нас есть животные – пенсионеры. Надо как-то их будущую судьбу решать. В зоопарки их неохотно берут, потому что у них есть свои животные. Зоопарки – это не природные парки. Это в основном научные заведения в большей степени, - рассказал Гаглоев в эфире программы "Утренний Мардан" на радио "Комсомольская правда".

Специалист предлагает активно создавать природные парки и перемещать животных туда. Большой плюс заключается в том, что там животные будут находиться в естественных условиях, максимально приближенным к природным. И та же работа дрессировщика в этих парках выглядит совершенно по-другому, потому что это происходит в естественных условиях, в игровой форме.

Напомним, поводом для дискуссии о запрете животных в цирках стало недавнее происшествие в Казани. Там во время представления "Шоу слонов и магия цирка" подрались две слонихи. Специалисты считают, что поводом для конфликта послужило желание доказать свое лидерство. Оно, как правило, появляется у животных весной.

Тем временем происшествием уже заинтересовалась прокуратура и следственный комитет Татарстана. Они проводят проверку и выясняют, почему на манеж выпустили слонов в состоянии агрессии.