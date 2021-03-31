Зеленский задекларировал доход в 817 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семья украинского президента Владимира Зеленского задекларировала доходы на 817 тысяч долларов за минувший 2020 год. В декларации, опубликованной в среду, 31 марта, в реестре НАПК, указано, что из данной суммы зарплата главы государства составила 12 тысяч долларов.

- Доходы президенты Украины и членов его семьи в прошлом году составили 22 747 791 гривну, а заработная плата самого главы государства - 336 тысяч гривен. Владимир Зеленский сегодня также задекларировал роялти в размере 166,4 тысячи долларов и госдачу на правах временного пользования, - говорится в сообщении офиса украинского лидера.

В декларации семья президента указала доход в 484 тысячи долларов от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Киевской области, а также доход в размере 96 тысяч долларов от сдачи жилья в аренду. Проценты по депозитам семьи Владимира Зеленского составили 15,8 тысячи долларов, а зарплата жены президента Украины в 2020 году достигла 34,2 тысячи долларов.

Напомним, что накануне в супруги украинского главы Владимира Зеленского нашли квартиру на территории Крыма. При этом жена Зеленского исправно платит ЖКХ России, которую власти Киева при этом называют «страной-агрессором».

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