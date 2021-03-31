Путин пригрозил "поместить в ловушку" губернаторов-транжир

Владимир Путин пригрозил "посадить в ловушку" губернаторов-транжир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин раскритиковал губернаторов, загоняющих региональные бюджеты "в ловушку".

Российский лидер заявил, что правительство будет решать ситуацию, когда главы регионов предпочитают бюджетным кредитам коммерческие, из-за чего и страдают бюджеты субъектов страны.

- Помню, на мое удивление, выяснялось тогда, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты или заместить их, не делали этого, а предпочитали по накатанной брать деньги в кредитных организациях и накапливать небюджетный, коммерческий долг. Зачем они это делали? Открытый вопрос. Их бюджеты оказались в ловушке, но лучше бы их самих поместить в ловушку... соответствующую, — заявил Путин на встрече с членами правительства.

Ранее Владимир Путин сообщил, предпосылки к восстановлению экономики России пока только закрепляются, однако доходы регионов пока не стабильны. Он поручил губернаторам отчитаться о состоянии дел в регионах. Также российский лидер хотел бы выслушать их предложения по стабилизации финансов и повышению темпов экономического роста в субъектах РФ.