Трамп не исключил, что будет участвовать в президентских выборах США в 2024 году

Дональд Трамп не исключил своего участия в выборах президента США в 2024 году Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что примет участие в президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил в беседе со своей невесткой в рамках онлайн-шоу The Right View, размещенном на видеохостинге YouTube.

- У вас есть такая надежда. Мы любим нашу страну. Все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь ей, — заявил Дональд Трамп.

Ранее племянница Дональда Трампа сообщила, что поражение на выборах не стало основным ударом судьбы для дяди. По ее словам, экс-президента гораздо больше расстроила блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков в гольф проводить турнир на принадлежащем ему поле.На выборах 2016 года Мэри Трамп открыто поддержала Хиллари Клинтон, а позже заявляла, что Дональд Трамп "совершенно не способен к управлению страной".