Глеб Никитин представил Президенту комплексную программу развития нижегородской агломерации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал программу развития нижегородской агломерации на совещании с членами правительства РФ, которое сегодня, 31 марта, провел президент Владимир Путин. Основной темой встречи стало финансирование программ развития регионов.

- Благодаря своевременным мерам, принятым в прошлом году, регионам удалось пройти сложный период с минимальными потерями. Но сейчас, когда эпидемия в значительной степени уже позади, необходимо вернуться к повестке долгосрочного развития, при этом важно придать ей новый импульс. Опыт развития ведущих российских регионов демонстрирует, что это возможно только благодаря системному и комплексному подходу к развитию территорий. Яркий пример здесь – Москва. Четкая, продуманная стратегия развития, масштабные инвестиции в инфраструктуру сформировали устойчивую основу для быстрого роста экономики города на годы, а, возможно, и на десятилетия вперед, - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что на базе применения такого принципа правительство Нижегородской области сформировало масштабную программу развития нижегородской агломерации. Первая очередь программы включает следующие проекты:

- редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода;

- развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства площадью почти 7 млн кв. м;

- комплексная реформа всей системы общественного транспорта для комфортного и быстрого перемещения более 500 млн пассажиров ежегодно;

- создание инфраструктуры индустриальной особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске.

- Совокупная стоимость комплексной программы в первые 10 лет превышает 460 млрд рублей. При этом хочу отметить, что из них почти две трети – это средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций. Оставшиеся чуть более трети необходимых инвестиций должны быть профинансированы государством», - сообщил Глеб Никитин. — По тем нижегородским проектам, о которых я говорил, мы вместе с ДОМ.РФ и коллегами из правительства России рассчитали эффект. За 30-летний срок совокупный прямой бюджетный эффект от реализации первой очереди программы достигает 800 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает затраты на платежи по долгу по рыночной ставке. Мировой опыт показывает, что именно масштабные расходы на инфраструктуру за счет долгового финансирования приводят к выдающимся темпам экономического роста.