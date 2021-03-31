В МИД РФ пообещали адекватный ответ на санкции Австралии

МИД РФ пообещал адекватный ответ на санкции Австралии против России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия адекватно ответил на санкции Австралии в отношении четырех компаний и одного физлица, связанных со строительством и эксплуатацией Керченского моста.

- Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели. Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны, — добавила Захарова.

Напомним, 30 марта власти Австралии объявили о введении санкции против четырех компаний и одного физического лица из России. Отмечается, что ограничения связаны со строительством Крымского моста, а их введение было выполнено в координации с Канадой, которая накануне объявила о введении ограничений.