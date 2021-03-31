Иммунолог рассказал, как будет проходить вакцинация детей от коронавируса

Иммунолог рассказал, как будет происходить вакцинация детей от коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иммунолог, заведующий лаборатории научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова РАН Михаил Костинов рассказал, как будет проходить вакцинация детей от коронавируса.

По его словам, детские дозы, скорее всего, будут отличаться от взрослых.

- Конечно, для детей будут подбираться определенные дозы вакцины. Дело в том, что существует очень много препаратов, у которых детская доза в два раз меньше взрослой. А бывают и одинаковые. Поэтому сейчас как раз будет взята когорта подростков 15-17 лет, и врачи будут потихоньку тестировать одну из этих вакцин, изучать ее , - рассказал Костинов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Напомним, ранее центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт". В ближайшее время экспертная организация Минздрава проверит качество препарата, оценит его безопасность и эффективность. После этого уже примут соответствующее решение о регистрации вакцины. Применение этой прививки предполагает только один укол, то есть по сути это и есть первый компонент уже известной вакцины "Спутник V".