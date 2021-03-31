В Киеве предложили полностью прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля 2021 года

Глава делегации Киева предложил полностью прекратить огонь в Донбассе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вернуться к полному прекращению огня в Донбассе с 1 апреля 2021 года.

- Леонид Макарович Кравчук начал заседание с предложения установить сегодня с нуля часов... вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. Сейчас рассматривается это предложение, — приводит слова советника делегации в ТКГ Алексея Арестовича телеканал "Еспресо.TV".

Он добавил, что информация о новых обменах пленными появится только итогам заседания гуманитарной подгруппы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены, что Украина может пойти на провокационные действия, которые в итоге могут привести к войне в Донбассе. Кроме того, Песков выразил обеспокоенность в связи с растущей напряжённостью в регионе.