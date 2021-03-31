Навальному объявили выговоры за нарушения в колонии Фото: REUTERS

Осужденному Алексею Навальному в колонии объявлены выговоры за нарушения. Об этом в среду, 31 марта, сообщается на официальном сайте УФСИН по Владимирской области.

В ведомстве отметили, что меры взыскания к блогеру применяются в соответствии с российским законодательством с учетом обстоятельств совершения нарушения, личности осужденного и его предыдущего поведения.

- За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня, Алексею Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры, - говорится в сообщении УФСИН.

По каждому случаю вынесения взысканий с осужденным блогером уже провели разъяснительные беседы.

Сообщается также, что в колонии Алексею Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с его текущими медицинскими показаниями.

Как сообщал сайт kp.ru, осужденный на 3,5 года лишения свободы Алексей Навальный отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области. Сегодня блогер объявил бессрочную голодовку, требуя, чтобы к нему немедленно допустили врача из Москвы в звании доцента.