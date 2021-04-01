Марин Ле Пен рассказала про «ужасное фиаско» ЕС в борьбе с пандемией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европейский союз потерпел «ужасное фиаско» в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, продемонстрировав неспособность обеспечить реакцию на появляющиеся вызовы. Такое мнение в эксклюзивном интервью сайту kp.ru выразила кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен.

- Многие годы сторонники федеральной Европы внушают нам, что Евросоюз нас защищает. Ужасное фиаско в борьбе с пандемией закончится дискредитацией этого технократического, бюрократического и идеологического управления. Система здравоохранения Евросоюза показала полную неспособность обеспечить малейшую реакцию на появляющиеся вызовы и солидарность, - отметила французский политик.

В качестве примера она привела решение не ограничивать передвижение людей во время эпидемии в минувшем 2020 года. По словам Ле Пен, это было необходимо сделать, чтобы сократить количество контактов и предотвратить распространение коронавируса, однако власти Европы этого не сделали.

Усугубляется ситуация и «катастрофическим управлением» в области поставок вакцин от коронавирусной инфекции, которые в Евросоюзе, по словам политика, организованы очень плохо.

- Непонятно, по какой причине не стали привлекать для вакцинации вышедших на пенсию медиков, студентов и фармацевтов. Также не ясно, почему отказались рассмотреть вопрос о применении российской или китайской вакцины. Во Франции пока что нет возможности вакцинировать тех, кто уже хочет сделать прививку, - рассказала Марин Ле Пен.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня издание Le Monde заявило о расколе в Евросоюзе из-за разногласий в вопросе поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Мнения европейских лидеров по поводу российского препарата разделились: одни считают, что Европе не нужна вакцина из России, другие крайне в ней заинтересованы.