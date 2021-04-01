Frexit: Марин Ле Пен ответила, возможен ли выход Франции из ЕС Фото: REUTERS

Пандемия коронавирусной инфекции и возникшие на ее фоне экономические трудности продемонстрировали, что европейская промышленность и экономика в последнее время сильно просели. Из-за этого во Франции начали говорить о возможности Frexit (по аналогии с Brexit) – выхода государства из состава Евросоюза. Возможно ли это, рассказала в эксклюзивном интервью сайту kp.ru кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен.

- Когда политическая организация идет в неправильном направлении, мы работаем и действуем, чтобы изменить его. Brexit должен звучать как предупреждение Евросоюзу. Либо он поймет, что народы и нации имеют неотъемлемое право на самоопределение и принятие решений, или продолжит свой принудительный и упорный марш к федерализму и ограниченному суверенитету, - объяснила один из самых ярких французских политиков.

Марин Ле Пен заявила, что в последнее время политическая жизнь Европы строилось на деконструкции государств, лишая их суверенитета и власти. Политик подчеркнула, что если Брюссель хочет объединения народов, то он должен уважать их «как личность».

Накануне французский журналист издания Le Figaro заявил в своей статье, что Франция может покинуть Европейский союз, поскольку он не оказывает необходимой помощи входящим в альянс государствам, а также создает препятствия для предоставления преференций европейской торговле.