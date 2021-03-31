Российская "молодежка" завершила Евро-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодежная сборная России завершает выступления на чемпионате Европы по футболу 2021 года. В решающей игре турнира мы уступили Дании со счетом 0:3. Команда Михаила Галактионова имела шанс пройти в следующий этап турнира, но для этого необходимо было одержать победу над датчанами с разницей в два и более гола.

На 10-й минуте матча Россия пропустила гол от Якоба Ларсена, который выскочил на наши ворота после провала в центре поля. А на 11-й минуте Андрес Драйер забил второй - он пробил, наш вратарь Александр Максименко отбил удар. Но мяч как раз от его ноги влетел в ворота. Ну а на 90-й минуте Карло Хольс забил третий гол, доведя счет до разгромного.

Итог выступления сборной России на чемпионате Европы - третье место в группе с 3 очками. У нас только победа над командой Исландии 4:1, потом - поражение от Франции 0:2. И вот теперь - поражение от Дании 0:3. Дания выиграла группу, набрав 9 очков, Франция - вторая. Исландия при 0 баллов - на последнем месте.