Мурашко привился от коронавируса вакциной «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом министр сообщил в среду, 31 марта.

Глава ведомства отметил, что после прививки препаратом, разработанным российским центром имени Гамалеи, у него уже выработался хороший иммунитет к коронавирусу.

- Да, я вакцинировался вакциной «Спутник V». Поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях и в красных зонах, где лечат зараженных, то для меня, как и для медиков, необходимо было получить эту профилактическую защиту. Это позволяет избежать серьезных осложнений и заболевания, - сообщил Михаил Мурашко в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Как сообщал сайт kp.ru, 23 марта российский президент Владимир Путин также сделал прививку от коронавирусной инфекции, однако какой именно из российских препаратов выбрал глава государства – неизвестно. После вакцинации президент чувствовал себе хорошо.