Мурашко: привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Привитым от коронавирусной инфекции в дальнейшем, вероятнее всего, потребуется ревакцинация. Такое мнение в среду, 31 марта, выразил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Мы рассчитываем, что скорее всего потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета на территории России и за пределами, поскольку активность всегда восстанавливается, - объяснил глава ведомства в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Как сообщал сайт kp.ru, глава Минздрава России сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, выбрав препарат от центра имени Гамалеи «Спутник V». Михаил Мурашко отметил, что у него уже выработался хороший иммунитет к коронавирусу после прививки, и подчеркнул важность вакцинации во время пандемии.

Ранее Иммунолог, Михаил Костинов рассказал, как будет проходить вакцинация детей от коронавирусной инфекции. По мнению специалиста, детский дозы препарата, вероятнее всего, будут отличаться от взрослых.