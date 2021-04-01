Марин Ле Пен: Во Франции нет возможности вакцинировать тех, кто хочет быть вакцинированным Фото: REUTERS

В настоящее время во Франции нет возможности привить от коронавирусной инфекции местных жителей, которые хотели бы пройти вакцинацию. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью сайту kp.ru кандидат на пост президента Франции и один из самых ярких политиков страны Марин Ле Пен.

Она сообщила, что в Европейском союзе вакцинацию, как один из самых важных этапов для выхода из кризиса в области здравоохранения, организовали плохо. В первую очередь, Марин Ле Пен отметила, что непонятно, посему для вакцинации не стали привлекать вышедших на пенсию медицинских работников, студентов медицинских институтов или фармацевтов.

- Во-вторых, не ясно, почему отказались рассмотреть вопрос о применении российской или китайской вакцины, - подчеркнула французский политик.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Марин Ле Пен также заявила, что Евросоюз потерпел «ужасное фиаско» в сфере борьбы с эпидемией коронавируса, а европейская система здравоохранения на фоне кризиса доказала, что не может обеспечить адекватную реакцию на появляющиеся вызовы.