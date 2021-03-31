Власти Москвы намерены сохранить магазин-гастроном «Елисеевский» Фото: Андрей АБРАМОВ

Власти российской столицы хотят сохранить для москвичей и гостей города известный магазин-гастроном «Елисеевский», поскольку он является уникальным объектом и одним из символов и визитных карточек Москвы. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в московском департаменте городского имущества.

Отмечается, что помещения магазина находятся в собственности столицы России, но в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей.

- Московские власти намерены сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена. Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ним будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры и объекта культурного наследия, - говорится в сообщении департамента, которое цитирует Агентство городских новостей «Москва».

Надзор за исполнением договора будет осуществлять департамент культурного наследия столицы.

В ведомстве добавили, что сложившаяся с закрытием «Елисеевского» ситуация не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Закрытие гастронома – следствие коммерческих отношений между арендатором и субарендатором помещений, а также общих для ритейлеров премиального сегмента трудностей.

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