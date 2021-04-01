Кандидат в президенты Франции назвала санкции против России исторической ошибкой Европы

Марин Ле Пен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая будет бороться за пост президента Франции в 2022 году, в интервью «Комсомольской правде» назвала санкции, принятые Евросоюзом против нашей страны, исторической и геополитической ошибкой.

- К сожалению, большинство европейских лидеров до сих пор мыслят стереотипами времен Холодной войны. Их взгляды обращены исключительно к Соединенным Штатам и НАТО, - сказала Ле Пен. – Но мир изменился, Европа изменилась. Те, кто вчера был для нас врагами, сегодня оказываются союзниками в войне с терроризмом. Наши отношения с Россией важны, она должна быть ключевым торговым партнером Европы в многополярном мире.

По ее словам, нельзя игнорировать роль России в построении мирового порядка.

- Она занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику, - подчеркнула Ле Пен.

Потенциальный президент Франции не разделяет стремления НАТО исключить Россию из европейского политического пространства.

- Боюсь, усиление присутствия Альянса на восточных рубежах Европы или желание интегрировать Украину и Грузию, не способствуют разрядке и диалогу в отношениях с Россией, - заключила Марин Ле Пен.

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