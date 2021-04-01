Марин Ле Пен: «Если стану президентом Франции, в первую очередь проведу референдум по вопросам миграции»

Марин Ле Пен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первым указом лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен в случае победы в следующем году на президентских выборах во Франции станет объявления референдума по вопросам миграции. Об этом она сама заявила в интервью «Комсомольской правде».

- Необходимо дать французам возможность сами принять решение по этому ключевому вопросу, - уверена Ле Пен. – Сегодня мы наблюдаем реальный раскол между элитой, которая по идеологическим соображениям ускоряет глобальную миграцию, и общественным мнением, которое регулярно говорит о желании поставить поток приезжих под контроль.

Мигранты, в основном из Северной Африки, превышают 10% населения страны. Причем рождаемость среди них заметно выше, чем в семьях коренных французов. Согласно данным доклада «Население и общество», опубликованного европейскими экспертами в 2019 году, почти каждый пятый младенец, появившийся на свет во Франции, - ребенок мигрантов.

- Европейские власти оказались просто не способны положить конец массовой незаконной миграции. Чтобы остановить это, нужно поменять всю политику в этой области, - сказала Марин Ле Пен. - Нелегальные иммигранты не должны приезжать во Францию и получать пособия и бесплатное медицинское обслуживание. Франция должна решать - кто может въезжать на ее территорию – вот о чем я планирую говорить в 2022 году в первую очередь.

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