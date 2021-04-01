Марин Ле Пен рассказала, выйдет ли Франция из Евросоюза

Марин Ле Пен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские политики должны приложить усилия, чтобы изменить вектор развития ЕС, который многим кажется неправильным. Об этом заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в интервью «Комсомольской правде», отвечая на вопрос о том, возможен ли выход Парижа из Евросоюза.

- Brexit должен был стать громким предупреждением для Брюсселя: либо он, наконец, осознает, что народы и нации имеют право на суверенитет и, значит, на принятие самостоятельных решений, либо продолжит марш к федерализму, - сказала Ле Пен.

Яркой иллюстрацией кризиса Европейского союза стала ситуация с вакцинацией от коронавируса. Брюссель взял на себя организацию процесса, но идет он с огромным скрипом. Все желающие жители европейских стран до сих пор не могут получить вакцины.

- Последние десятилетия Евросоюз развивается за счет того, что национальные государства постепенно лишаются суверенитета и власти. Но я уверена, что мы должны оставаться независимыми, объединив только определенные компетенции, - заявила Марин Ле Пен.

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