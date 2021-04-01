Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4% с 1 апреля 2021 Фото: Shutterstock

С апреля в России традиционно индексируются социальные пенсии. С 1 апреля текущего 2021 года социальные пенсии в стране проиндексируют на 3,4 процента, а их средний размер составит 10 183 рубля.

Социальный пенсии получают россияне, которым не хватило стажа для обычной страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

Проект постановления об индексации данных выплат подготовил и разместил на общественное обсуждение Минтруда. В соответствии с действующим законодательством, индексация производится с учетов темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Поэтому размер индексации пенсий в текущем году определили как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за минувший 2020 год к аналогичной величине за 2019 год.

У тех жителей России, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в конкретном субъекте государства, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

На индексацию из российского бюджета в 2021 году направили около 12,8 миллиарда рублей. Затронет индексация около 3,9 миллиона граждан России.