Правила сдачи экзамена на водительские права в России изменились с 1 апреля 2021 года

Правила сдачи экзамена на водительские права в России изменятся с 1 апреля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля 2021 года в России начали действовать новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав. Новые нормы содержатся в регламенте МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

Из экзамена для кандидатов в водители автобусов, легковых и грузовых автомобилей уберут «площадку». Для мотоциклов, мопедов, квадроциклов и трициклов экзамен останется прежним и продолжит проводиться на специально оборудованных площадках.

Теоретическая часть экзамена не подвергнется изменениям, а практическую придется сдавать в городе. Маршрут будущем водителю будет не известен, его самостоятельно выберет инспектор ГИБДД.

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, при проведении экзамена в автомобиле смогут присутствовать несколько наблюдателей, в том числе представитель автошколы и общественных объединений или другие кандидаты в водители. Они будут следить за соблюдением всех правил.

Изменится и система оценки навыков кандидатов в водители. В новом регламенте содержатся 19 конкретных ошибок, из-за которых будущего автомобилиста отправят на пересдачу.

По новым правилам права на управление транспортным средство можно будет получать не с 18, а с 16 лет, однако только с письменного согласия родителей кандидата.

Как сообщал сайт kp.ru, с 1 апреля этого года кандидаты в водители на практическом экзамене также смогут использовать как автомобили автошкол, так и Госавтоинспекции.