«Академик Черский» прибыл на место укладки «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыл на место укладки трубопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 марта, сообщили журналистам представители компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

- Сообщаем вам, что судно «Академик Черский» прибыло на точку проведения работ, - говорится в сообщении компании.

Последние три недели данный корабль находился водах Балтийского моря в районе Калининградской области, где проводил ходовые и предэксплуатационные испытания, чтобы подготовиться к строительству «Северного потока – 2».

Напомним, о том, что именно судно «Академик Черский» будет принимать участие в укладке газопровода, сообщалось еще в начале марта текущего года. Прошлой ночью корабль вышел в воды Дании для проведения подготовительных работ перед строительством трубопровода. Да этого трубоукладчик находился в районе Калининградской области для проведения необходимых испытаний. Все работы будут проводиться в исключительной экономической зоне Дании.