Во Франции вводится общенациональный локдаун из-за коронавируса Фото: REUTERS

Карантин из-за коронавирусной инфекции, действующий в настоящий момент в 19 регионах Франции, с 3 апреля текущего года будет расширен на все регионы государства из-за ухудшения ситуации с пандемией. Об этом в среду, 31 марта, объявил французский лидер Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации.

По словам главы государства, ограничительные меры будут действовать в течение ближайших четырех недель. Распространение локдауна на всю территорию страны связано с усилением распространения британского штамма коронавирусной инфекции.

- Власти усилят контроль общественного порядка, чтобы не допустить массовых собраний в период карантина. Мы не позволим отдельным личностям разрушить общие достижения. Кроме того, мы решили сохранить комендантский час с 19:00 до 06:00 (по парижским часам) на всей территории Франции, - заявил Макрон.

Президент Франции также потребовал повсеместного перехода на удаленный режим работы. Он добавил, что на период локдауна все поездки между регионами страны будут запрещены. Те жители Франции, кто захочет покинуть города, чтобы самоизолироваться, смогут это сделать во время выходных дней и Пасхи.

При этом граждане Франции, которые захотят вернуться на родину из других стран, смогут это сделать в любой момент.