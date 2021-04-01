Российские приложения обязали устанавливать на все новые гаджеты с 1 апреля 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 апреля 2021 года в России начинают действовать требования по предварительной установке российских приложений на все новые гаджеты.

Предустанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов, беспроводного оборудования с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров Smart TV.

В начале текущего года российский кабинет министров утвердил перечень отечественных программ, которые производители будут обязаны предустанавливать на новые гаджеты с 1 апреля. Так, для смартфонов и планшетов обязательно должны быть предустановлены сервисы «Яндекса», в том числе поисковик, браузер, карты и кошелек. Обязательными для предустановки стали «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой помощник «Маруся», российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также MirPay для смартфонов Android и приложение «Госуслуги».

В соответствии с постановлением правительства, у производителя будут три варианта обеспечить предустановку на свои новые гаджеты. Первый вариант - полная предустановка приложений на жесткий диск. Второй - предустановка в режиме «одного окна», когда пользователь сам выбирает, какое из предложенных приложений он хочет установить. Также производитель сможет разместить иконку программы на экране своего устройства. При выборе этой иконки пользователь сможет легко установить приложение.