ФСБ рассекретила документы о слежке Дзержинского за Сталиным

ФСБ обнародовала документы к 100-летию отряда особого назначения ВЧК. Фото: Федеральная служба безопасности РФ

В четверг, 1 апреля, исполняется 100 лет со дня создания отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). К этой дате Федеральная служба безопасности (ФСБ) России на своем официальном сайте опубликовала архивные документы и фотографии, на которых запечатлена история отряда, а также повседневная жизнь бойцов и командиров ОСНАЗ.

В частности, посетители сайта могут ознакомиться с письмом основателя ВЧК Феликса Дзержинского от 8 февраля 1925 года, в котором он сообщил о двух «подозрительных» людях, которые следили за Иосифом Сталиным возле театра, делая вид, что читают объявления.

«Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите», - говорится в архивном документе.

ОСНАЗ ВЧК был создан с целью «защиты завоеваний революции» и борьбы с внутренними врагами советской власти, бойцы отряда также охраняли правительственные здания и самые важные государственные объекты в Москве. Позже это специальное подразделение, как напоминают в ФСБ, стало основой дивизии Особого назначения при коллегии ОГПУ СССР – будущей отдельной мотострелковой дивизией особого назначения (ОМСДОН) им. Ф. Э. Дзержинского.