В Тбилиси начались протесты против визита Познера в Грузию

Российский журналист Владимир Познер решил отметить день рождения в Тбилиси Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В столице Грузии начались протесты против визита российского журналиста Владимира Познера, который приехал в Тбилиси, чтобы отметить там свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет.

Сообщается, что протестующие собрались возле гостиницы Rooms hotel, в которой остановился телеведущий, и демонстранты вступают в стычки с сотрудниками полиции. Местные телеканалы показали кадры, как митингующие окружили здание отеля, в одном из номеров которого, по их данным, находится Владимир Познер с друзьями, и бросают яйца в здание. В местных СМИ пишут, что гостиница обесточена, и сейчас там нет электричества.

Участники митинга – представители нескольких неправительственных организаций и оппозиционных партий, они считают, что российского журналиста нельзя было впускать в страну, поскольку Познер, по их словам, «не признает территориальную целостность Грузии», а также неоднократно говорил, что Абхазия не входит в состав республики. Чтобы обеспечить порядок, гостиницу оцепили сотрудники полиции, передает Sputnik Грузия.

Между тем, как сообщили журналистам в грузинском МВД, Познер является гражданином США, закон «об оккупированных территориях», как утверждают митингующие, он не нарушал. Кроме того, в ведомстве отметили, что сам журналист и прибывшая с ним компания предоставили справки об отсутствии у них коронавируса. У одних были с собой документы о прививке против COVID-19, у других отрицательные ПЦР-тесты на инфекцию.