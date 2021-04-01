С 1 апреля в России вводится единая минимальная цена на табачную продукцию Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 апреля в России вводится единая минимальная цена на табачную продукцию. Практически это означает, что теперь легальная пачка сигарет из 20 штук не может продаваться дешевле 107,78 рублей. Все, что на прилавках магазинов и табачных киосков стоит меньше, – сбывается незаконным образом.

Такая цифра рассчитана, исходя из минимальной ставки акциза, ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и так называемого повышающего коэффициента (закладывается определенная маржа для торговцев). Авторы этой инициативы считают, что благодаря минимальной цене будет проще отследить контрафактную продукцию.

Стоит отметить, что возможность ввести единую минимальную цену на табачные изделия в стране с целью снизить доступность табака, а также пресечь ввоз контрафакта в Россию, обсуждается еще с 2017 года.

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