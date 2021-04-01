С 1 апреля в России начнут выдавать водительские права 16-летним Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 апреля 2021 года в России вступают в силу новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав. В частности, теперь водительское удостоверение могут получить совсем юные автомобилисты – подростки, которым исполнилось 16 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с сегодняшнего дня в нашей стране начинает действовать новый административный регламент МВД, в котором содержатся обновленные нормы проведения испытаний на права. В частности, из экзамена для кандидатов в водители автобусов, легковых и грузовых автомобилей уберут «площадку». Для мотоциклов, мопедов, квадроциклов и трициклов экзамен останется прежним и продолжит проводиться на специально оборудованных площадках.

Теоретическая часть экзамена останется без изменений, а практическую придется сдавать в городе. Маршрут будущему водителю будет не известен, его самостоятельно выберет инспектор ГИБДД. Кроме того, по новым правилам, во время экзамена в автомобиле смогут присутствовать несколько наблюдателей, в том числе представитель автошколы и общественных объединений или другие кандидаты в водители. Они будут следить за соблюдением всех правил.

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Напоминаем основные, и вовсе не шуточные, изменения, которые ожидают россиян с 1 апреля 2021 года (подробности).