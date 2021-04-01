С 1 апреля в России начнут выдавать водительские права 16-летним Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 апреля 2021 года в России вступают в силу новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав. В частности, теперь водительское удостоверение могут получить совсем юные автомобилисты – подростки, которым исполнилось 16 лет.

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Напоминаем основные, и вовсе не шуточные, изменения, которые ожидают россиян с 1 апреля 2021 года (подробности).