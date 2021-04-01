Больным коронавирусом украинцам посоветовали готовиться «умирать дома»

Украинцам на фоне ситуации с коронавирусом посоветовали готовиться "умирать дома" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине больным с коронавирусом не хватает мест в стационарах, а заразившихся с каждым днем все больше. Об этом рассказала внештатный советник министерства здравоохранения страны и ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, назвав ситуацию с заболеванием в Незалежной «кошмаром».

По ее словам, большинство украинских больниц сейчас похожи на поле боя, потому что сейчас там «больные лежат вповалку – как мертвые, так и живые».

«Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать», - призвала она украинцев в беседе с изданием УНН.

По мнению инфекциониста, спасти Украину сейчас может только введение жесткого карантина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Ольга Голубовская заявляла о том, что из-за отсутствия лекарств от коронавируса в аптеках многие заболевшие COVID-19 украинцы занимаются самолечением, причем некоторые больные принимают ивермектин – антипаразитарный ветеринарный препарат для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец.

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