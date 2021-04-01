Больше половины жителей Германии готовы привиться российской вакциной «Cпутник V»

Более половины жителей ФРГ выразили готовность привиться от коронавируса российской вакциной «Cпутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше половины жителей Германии готовы привиться против коронавируса российской вакциной «Cпутник V», как только ее одобрят власти Евросоюза и ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.

Уточняется, что готовность привиться российским препаратом выразили 57% респондентов, тогда как еще в начале февраля такое желание выражали 45% опрошенных. Причем 69% участников опроса заявили, что сделают прививку «Спутником V» сразу, как только у них появится такая возможность. Еще 44% ответили, что не хотят прививаться препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, а восемь процентов опрошенных вообще не собираются делать прививку против COVID-19.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал заранее начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V», а глава регионального правительства Баварии Маркус Зёдер обратился к странам Евросоюза с призывом как можно скорее зарегистрировать препарат. До этого премьер-министр Италии Марио Драги предположил, что российская вакцина может появиться в ЕС во второй половине года.

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