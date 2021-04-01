В украинских учебниках появилась карта страны без Крыма

Украинских школьников с первых классов воспитывают в духе патриотизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В украинских школьных учебниках появилась карта страны без Крыма, причем, как выяснилось, не вчера – отсутствие полуострова на карте Украины обнаружили в двух учебных пособиях для школьников по истории Украины для девятого и десятого классов, выпущенных в 2017 и 2018 годах. Обе книги выпустило издательство «Грамота».

Об этом сообщил украинский портал «Историческая правда», уточнив, что такую «возмутительную ошибку» заметили в учебниках историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Ранее сайт kp.ru писал, что отсутствие Крыма на карте Незалежной неоднократно становилось поводом для скандалов, в том числе и международных.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной. Однако Киев до сих пор считает полуостров своим.

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Сознание населения Незалежной одновременно пытаются мобилизовать на борьбу против России и «оптимисты», и «пессимисты» (подробности).