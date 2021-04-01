Белый дом: Обзор политики США в отношении КНДР находится на финальной стадии

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтонская администрация заканчивает обзор политики США в отношении КНДР, и уже 2 апреля советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудит его с коллегами из Южной Кореи и Японии. Об этом в среду, 31 марта, сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы находимся на финальной стадии обзора нашей политики в отношении Северной Кореи. Это тщательный обзор различными ведомствами политики США в отношении Северной Кореи, оценка всех имеющихся вариантов действий в ответ на усиливающуюся угрозу, которую Северная Корея представляет для своих соседей и более широкого международного сообщества», - уточнила она.

По словам Карин Жан-Пьер, на встрече Салливана с помощниками по национальной безопасности из Южной Кореи и Японии в Аннаполисе (штат Мэриленд) также будет обсуждаться «широкий круг региональных вопросов и приоритетов внешней политики, в том числе поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове, борьба с пандемией и изменением климата», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вашингтон проводит межведомственный «обзор политики» в отношении Пхеньяна, чтобы «оценить все доступные варианты противодействия исходящей от КНДР растущей угрозе ее соседям и международному сообществу в целом».