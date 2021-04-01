С 1 апреля в России отменяется особый порядок выдачи больничных для работников старше 65 лет. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

С 1 апреля 2021 года в России заканчивается срок действия некоторых поблажек и льгот, введенных в связи с пандемией коронавируса. Большая их часть перестала действовать еще в прошлом году, но кое-какие оставались до сегодняшнего дня.

В частности, отменяется особый порядок выдачи больничных листов для работающих пенсионеров старше 65 лет. Теперь работодатели больше не должны в обязательном порядке держать пожилых сотрудников на удаленке.

Соответственно, утрачивает силу и другое правило: если у работодателя нет возможности обеспечить пожилого человека именно удаленной работой, тому полагался оплачиваемый бюллетень в связи с самоизоляцией.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, с 1 апреля социальные пенсии в стране проиндексируют на 3,4 процента, а их средний размер составит 10 183 рубля. Социальный пенсии получают россияне, которым не хватило стажа для обычной страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

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Напоминаем основные, и вовсе не шуточные, изменения, которые ожидают россиян с 1 апреля 2021 года (подробности).